Vingegaard racconta la felicità dopo la vittoria al Cro Race ottenuta praticamente a fine stagione. Al riguardo come riporta SpazioCiclismo il corridore ha affermato: “Negli ultimi anni non sono mai stato in grande forma in questo periodo, quindi ovviamente sono contento di riuscire ancora a vincere”.

Vingegaard ha vissuto una stagione d’oro soprattutto con la vittoria del Tour de France arrivata dopo una bella sfida con Tadej Pogacar. Nelle successive settimane si è preso un periodo di pausa per poi tornare e vincere una tappa al Cro Race, corsa a tappe ancora in svolgimento. Al riguardo il corridore ha raccontato la fase finale della corsa: “Il finale era molto difficile, con una strada dissestata, non potevi stare in piedi sui pedali, dovevi stare molto seduto, ma le gambe erano buone oggi. Abbiamo lavorato tutto il giorno per ottenere questa vittoria e ora sono contento”.

Il corridore ha le idee chiare anche sull’obiettivo da raggiungere alla Cro Race, ossia provare a sfruttare la buona forma fisica per cercare di ottenere la vittoria finale. Non resta che continuare a seguire la manifestazione ciclistica per scoprire chi sarà il corridore a trionfare.