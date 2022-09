Vuelta Tappa 18, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Vuelta Tappa 18 in programma oggi, giovedì 8 settembre. I corridori affronteranno oggi la Trujillo – Alto de Piornal, frazione di 192km che potrebbe rivoluzionare la classifica generale quando mancano ormai poche tappe al termine della Vuelta. La partenza è fissata per le 12.19 mentre l’arrivo intorno alle 17.48. Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su Thibaut Pinot ed Evenepoel.

Vuelta Tappa 18, il percorso

La frazione odierna presenta 192km con arrivo in salita e i primi 80km senza complicazioni. I corridori affronteranno poi al km 109, il Gpm di Alto de la Despera, seconda categoria. Dopo una breve discesa, si imbocca l’Alto de Piornal per 13.5 chilometri al 5% di pendenza media. Segue una discesa di 30chilometri, con salita finale di 13 chilometri con pendenze medie del 5% e massime dell’11.

Vuelta, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv su Eurosport 1, a partire dalle ore 14.30. Per gli utenti, ci sarà la possibilità di seguire anche l’evento in diretta streaming video, collegandosi sulle piattaforme Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che seguire la tappa odierna per scoprire chi vincerà la tappa.