Vuelta Tappa 19, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Vuelta Tappa 19, in programma oggi, venerdì 9 settembre. I corridori affronteranno la Talavera de la Reina – Talavera de la Reina, frazione di 138,3. La partenza è fissata per le ore 14.03, mentre l’arrivo intorno alle 17.41. Per quel che riguarda i favoriti per la vittoria di tappa, occhi puntati su Gino Mader, Lawson Craddock, Marc Soler, Fausto Masnada, Sebastien Reichenbach o Jesus Herrada.

Vuelta Tappa 19, il percorso

La frazione di 138,3 chilometri è un circuito da ripetere due volte, che presenta la scalata del Puerto de Pielago. I corridori affronteranno la prima scalata dopo 21 chilometri di corsa, mentre lo scollinamento lo incontreranno oltre 100 chilometri dal traguardo. Il passaggio da Talavera è situato invece al chilometro 63, cui seguiranno una quindicina di chilometri di pianura prima della seconda scalata. La fase finale è pianeggiante e il Puerto Pielago è lungo 9 chilometri e presenta pendenze medie del 5.6%.

Vuelta, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv. La Vuelta di Spagna sarà trasmessa in diretta integrale a partire dalle 14.30 su Eurosport. Possibilità di seguire anche la diretta streaming video collegandosi alle piattaforme su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Si ricorda che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.