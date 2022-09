Vuelta Tappa 20, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Vuelta Tappa 20 in programma oggi sabato 10 settembre. I corridori affronteranno la Moralzarzal – Puerto de Navacerrada, tappa di montagna lunga 181 km. La partenza della frazione è fissata per le 12.45, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17.46. Per quel che riguarda i favoriti occhi puntati su Remo Evenepoel, Enric Mas, Ayuso, Lopez, Almeida e Arensman.



Vuelta Tappa 20, il percorso

Sarà una tappa dura di 181km con cinque faticose salite. Al pronti via, ci sarà quasi subito il passaggio sul Gpm di Puerto Navacerrada, con vetta a 150 chilometri dal traguardo. I corridori affronteranno poi 30 chilometri di pianura per arrivare al Puerto de Navafria, chilometro 93. Poi arriva il gran finale dopo la discesa. Dopo la discesa, sarà tempo di gran finale: prima il Puerto de Canencia – 7.5 chilometri al 4.9%, poi il Puerto de la Morcuera – sono 9 chilometri al 6.9 e massime del 12.

Vuelta, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo e della Vuelta di Spagna, ci sarà la possibilità di seguire la 20esima tappa della corsa in diretta tv. L’evento sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport1 a partire dalle ore 14.30. Per gli utenti ci sarà la possibilità di seguire anche la diretta streaming video collegandosi sulle piattaforme Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Si ricorda che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.