Vuelta Tappa 21, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Vuelta Tappa 21 che chiude la tre settimane di corsa a tappe in territorio spagnolo. Si correrà oggi la frazione finale Las Rozas-Madrid, passerella finale che farà calare il sipario sulla manifestazione ciclistica. Si tratta di una tappa molto breve di soli 96km, con circuito finale e classica passerella a Madrid. L’arrivo a Paisaje de la Luz sarà probabilmente in volata. La tappa si presenta adatta alle caratteristiche dei velocisti. Per quel che riguarda i favoriti per la vittoria di tappa, occhi puntati su Groves, Pedersen, Ackermann e Merlier.

La partenza dell’ultima tappa della Vuelta è fissata per le 17, mentre l’arrivo è previsto tra le 19.51 e le 20.07.

Vuelta Tappa 21, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire il gran finale della Vuelta di Spagna in diretta tv?. La risposta è si. La diretta integrale della tappa sarà infatti trasmessa su Eurosport 1. Per gli utenti ci sarà anche la possibilità di seguire la frazione in diretta streaming video collegandosi sulle piattaforme Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus.

Non resta quindi che seguire l’ultima tappa della corsa a tappe per scoprire come si concluderà una corsa che ha emozionato tutti gli appassionati tappa dopo tappa.