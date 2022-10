Ciclismo, dove vedere Coppa Bernocchi 2022: diretta TV gratis e streaming

Ecco dove vedere la centotreesima edizione della Coppa Bernocchi in diretta TV e streaming. La seconda prova del Trittico Lombardo arriva cinque giorni dopo la classica di apertura della Coppa Agostoni. In quel caso si è assistito alla vittoria dell’olandese Bax che ha preceduto sul traguardo di Lissone i compagni di fuga. Grandi protagonisti della giornata sono stati però i vecchietti terribili del ciclismo Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo. Il grande assente di questa Coppa Bernocchi sarà il vincitore della scorsa edizione e freschissimo Campione del Mondo in carica Remco Evenepoel. Il belga ha preferito disertare le classiche italiane d’autunno ed esordirà con la maglia iridata il giorno 4 ottobre alla Binche-Chimay-Binche.

La corsa si articola su un percorso di 191 chilometri con partenza ed arrivo a Legnano. E’ presente un circuito da ripetersi 7 volte con lo strappo del Piccolo Stelvio che potrebbe fare selezione. Condizioni ideali per finisseur e per sprinter resistenti.

Ecco dove vedere la Coppa Bernocchi edizione 2022: diretta TV e streaming

Sarà possibile seguire la diretta della Coppa Bernocchi 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay. Gara che si correrà lunedi 3 ottobre 2022 e che sarà visibile dalle ore 15:00. E’ prevista la trasmissione anche su Rai 2, su RaiSport e su Eurosport 1 in diretta televisiva alla stessa ora.

(Tutto lo sport di DAZN a 24,99€ anziché a 29,99€ al mese per 6 mesi. Attiva entro il 2 ottobre)