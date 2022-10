Ciclismo, dove vedere Tour de Vendée 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la 51^ edizione del Tour de Vendée in diretta TV e streaming. Lo scorso anno s’impose al termine di una gara convulsa il giovanissimo olandese Bram Welten allora militante nel team francese Arkea Samsic. Sarà alla partenza anche in questa stagione ma con la nuova squadra della Groupama. Cercherà di difendere il titolo in quella che fino ad oggi è la sua unica vittoria in carriera. Una corsa che potrebbe concludersi con uno sprint tra i corridori che sapranno resistere ad una prima parte di gara non semplice. Favoritissimo l’ex maglia ciclamino del Giro d’Italia Arnaud Demare. A contendergli la vittoria potrebbero essere altri due francesi: Brian Coquard e Marc Sarreau sono clienti scomodissimi soprattutto se la corsa sarà dura. Occhio però al nostro Luca Mozzato, fin qui autore di una stagione molto positiva.

Dove vedere Tour de Vendée 2022: occhio allo spunto di Mozzato

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta del Tour de Vendée 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus domenica 2 ottobre 2022 dalle ore 16:00, con arrivo previsto per le ore 18:15.

Segui tutto il grande ciclismo su DAZN

In contemporanea si stanno correndo in Italia le classiche del Trittico Lombardo: Agostoni, Bernocchi e Tre Valli Varesine, grandissimo spettacolo atteso sulle strade del nord Italia.