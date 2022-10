Ciclocross, dove vedere Coppa del Mondo a Tabor: diretta TV e streaming

Il grande ciclocross torna in Europa, ecco dove vedere la terza prova della Coppa del Mondo a Tabor (Repubblica Ceca) in diretta TV e streaming. Dopo le tappe statunitensi di Waterloo e Fayetteville si torna a correre nel vecchio continente con l’attesissima tappa di Tabor. Qui in passato uno dei grandissimi protagonisti è sempre stato Mathieu Van der Poel (in foto) che ha vinto per ben tre volte la prova. Lo scorso anno invece ad imporsi fu un altro olandese, Lars Van der Haar che vuol tornare a fare bene dopo lo stop di Fayetteville in cui non ha raccolto punti per la classifica.

Dove vedere la terza prova della coppa del mondo di ciclocross a Tabor

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta della terza prova di Coppa del Mondo di Ciclocross a Tabor in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus domenica 23 ottobre 2022 dalle ore 15:00, con arrivo previsto per le ore 16:30. Precedentemente saranno mandate in onda le immagini delle prime due prove statunitensi di Waterloo e Fayetteville.

Segui la Coppa del Mondo di ciclocross su DAZN

La classifica dopo due prove di Coppa del Mondo

Eli Iserbyt (BEL) 80 Laurens Sweeck (BEL) 60 Michael Vanthourenhout (BEL) 47 Thibaut Nys (BEL) 42 Daan Soete (BEL) 39 Eric Brunner (USA) 37 Niels Vandeputte (BEL) 37 Timon Ruegg (SVI) 32 Michael Baros (RCE) 28 Pim Ronhaar (OLA) 27