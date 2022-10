Dove vedere Japan Cup 2022: diretta TV e streaming

Ultimissima fatica per i protagonisti del grande ciclismo internazionale, ecco dove vedere la Japan Cup 2022 in diretta TV e streaming. La più importante corsa giapponese e molto probabilmente anche asiatica, giunge quest’anno alla sua 29^ edizione e conta nel proprio palmares firme illustri come quella di Ivan Basso, Damiano Cunego, Riccardo Riccò, Gilberto Simoni e Claudio Chiappucci, testimoniando come questa gara sia molto apprezzata tra i ciclisti italiani. Anche quest’anno non mancheranno corridori importanti al via: Guillaume Martin, Rigoberto Uran e Neilson Powless guidano la guarnigione straniera, mentre i nostri colori saranno rappresentati principalmente da Andrea Piccolo e Giulio Ciccone, entrambi dati in ottima condizione.

La corsa torna a disputarsi dopo due stagione di stop a causa delle restrizioni per il covid 19. L’ultima volta si è corso nel 2019 e fu Bauke Mollema ad avere la meglio su Woods e Smith.

Ecco dove vedere la Japan Cup 2022, conclusione della stagione ciclistica su strada

La corsa si terrà domenica 16 ottobre 2022, stesso giorno della classica italiana della Veneto Classic 2022, proprio a causa di questa contemporaneità e per il fuso orario con il Giappone non è prevista la trasmissione televisiva su alcuna emittente nazionale. Non è ancora stata invece confermata la trasmissione in streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguire la diretta testuale e per immagini sul sito della corsa www.japancup.gr.jp e tramite i canali social Facebook e Twitter.