Dove vedere Veneto Classic 2022: diretta TV e streaming

Dopo il successo dello scorso anno viene riproposta anche al termine di questa stagione la Veneto Classic 2022, ecco dove vedere la semiclassica italiana organizzata da Filippo Pozzato. Una corsa che ha visto nella sua prima edizione la vittoria dell’italiano della Astana Samuele Battistella, reduce dal Mondiale di Wallongong corso da assoluto protagonista in supporto dei capitani di turno. Con lui finirono sul podio Hirschi e Restrepo, con Lutsenko 4° a testimonianza della bontà della startlist. Un’organizzazione che sta cercando di ripetere l’exploit del Giro del Veneto a cui molti nomi grossi hanno partecipato e tra questi anche un super big già vincitore di classiche monumento.

Tra i big che hanno già dato l’assenzo alla loro partecipazione spiccano i nomi di Jay Vine, Andreas Kron, Davide Formolo e Lorenzo Fortunato. Un gruppo già discreto di partenti con alcune conferme che dovrebbero arrivare all’ultimo momento.

Dove vedere Veneto Classic 2022: ecco la conclusione della stagione ciclistica

Sarà possibile seguire la diretta del Giro del Veneto 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay. Gara che si correrà domenica 16 ottobre 2022 e che sarà visibile dalle ore 15:00. Non è ancora stato reso noto il palinsesto delle reti Rai in relazione all’evento.

Segui tutto il grande ciclismo su DAZN