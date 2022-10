Dove vedere Mondiali di ciclismo su pista 2022: diretta TV e streaming

Partiranno domani i Mondiali di Ciclismo su Pista 2022, ecco dove vedere il programma completo di tutte le corse in diretta TV e streaming. Una rassegna iridata che si preannuncia di grandissimo spessore tecnico e in cui la nostra selezione può veramente fare incetta di medaglie dato l’elevatissimo valore tecnico della stessa. Il faro della nostra Nazionale sarà senza dubbio Filippo Ganna. Il fortissimo cronoman della INEOS Grenadiers guiderà i ragazzi dell’inseguimento e sarà il leader carismatico di tutta la spedizione. Galvanizzato dal tentativo di record dell’ora appena andato a segno in Svizzera, Ganna vuol concludere al meglio una stagione che, almeno nell’attività su strada, non è stata entusiasmante.

Mondiali di Ciclismo su Pista 2022: ecco tutti i convocati della nazionale Italiana

Questa la lista dei ragazzi e delle ragazze che rappresenteranno l’Italia e che sono stati selezionati da Marco Villa con il supporto di Ivan Quaranta:

Martina Alzini

Elisa Balsamo

Rachele Barbieri

Liam Bertazzo

Matteo Bianchi

Davide Boscaro

Chiara e Simone Consonni

Matteo Donegà

Martina Fidanza

Filippo Ganna

Vittoria Guazzini

Francesco Lamon

Jonathan Fidanza

Manlio e Stefano Moro

Daniele Napolitano

Letizia Paternoster

Mattia Pinazzi

Davide Plebani

Michele Scartezzini

Matteo Tugnolo

Miriam Vece

Elia Viviani

Silvia Zanardi

Tutte le corse del programma completo dei Mondiali di Ciclismo su pista si svolgeranno presso il Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, dove si disputeranno le Olimpiadi di Parigi 2024.

Ecco dove vedere i Mondiali di Ciclismo su pista in diretta TV e streaming

Tutta la rassegna iridata su pista di Francia 2022 sarà trasmessa su Eurosport 1 e Eurosport Player in diretta TV e streaming. Non è ancora stato trasmesso il palinsesto completo della programmazione Rai e RaiSport che comunque trasmetterà in diretta e in replica le gare della manifestazione.