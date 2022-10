Dove vedere Paris-Bourges 2022: diretta TV, streaming e siti di riferimento

Ci saranno tutti i migliori velocisti del lotto al via della Paris-Bourges 2022, giunto ormai alla sua 72^ edizione e antipasto della gloriosa Parigi-Tours che si correrà domenica. Ci sarà anche il vincitore dell’ultima edizione, il belga Jordi Meeus che potrebbe però essere in supporto del più quotato Sam Bennett, anche se non è da escludere che la BORA possa permettere al velocista belga di fare la proprio corsa e sfruttare le chance di vittoria. Un traguardo che fa gola a molti. L’ex campione del mondo Pedersen sembra uno dei più in forma e con lui Kristoff, Demare e il nuovo talento della velocità belga Arnaud De Lie. Demare fu il grande sconfitto della scorsa edizione, beffato a sopresa al fotofinish.

Paris-Bourges 2022: l’antipasto del festival degli sprinter

Paris-Bourges e Paris-Tours rappresentano due appuntamenti chiave del calendario a cui uno sprinter non può di certo rinunciare. Eppure non si tratta di una corsa totalmente piatta come potrebbe far pensare. Intorno a metà gara il gruppo affronterà un percorso mosso, con alcune brevi ma ripide cotes che metteranno fatica nei muscoli degli sprinter. La partenza è da Gien, nei sobborghi di Parigi, e l’arrivo a Bourges dopo 198 chilometri di battaglia in cui spesso a farla da padrona potrebbe essere anche il maltempo.



Paris-Bourges 2022, come poter seguire la corsa francese

La corsa si terrà giovedi 6 ottobre 2022, in contemporanea con l’altra classica italiana del Gran Piemonte 2022, proprio a causa di questa contemporaneità non è prevista la trasmissione televisiva su alcuna emittente nazionale. Non è ancora stata invece confermata la trasmissione in streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguire la diretta testuale e per immagini sul sito della corsa www.parisbourges.fr e tramite i canali social Facebook e Twitter.