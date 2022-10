Giro del Veneto 2022, un big sarà alla partenza a sorpresa

Colpaccio di Filippo Pozzato per l’organizzazione del Giro del Veneto 2022. Un big di grandissimo spessore sarà al via della corsa organizzata dall’ex corridore professionista, oggi principale artefice della rinascita delle corse nella regione del nord-est italiano. E’ stata infatti confermata la partecipazione di Mathieu Van Der Poel, che dopo aver preso il via al Campionato del Mondo Gravel in cui ha vinto la medaglia di bronzo, sarà alla partenza della classica italiana a Padova. Un nome che nobilita e non di poco la startlist di una corsa che sta cercando di risalire di prestigio del calendario ciclistico internazionale. Per l’olandese una stagione fin qui in chiaroscuro. Il Giro delle Fiandre in cassaforte e poi la maglia rosa al Giro d’Italia, dopo che lo scorso anno aveva messo in bacheca la gialla del Tour. Ma poi un Tour de France da dimenticare e un finale di stagione in cui non è quasi mai riuscito ad essere protagonista. Chiuderà questo 2022 al Giro del Veneto.

Giro del Veneto 2022: non solo Van Der Poel al via da Padova

Con la conferma della partenza di Van der Poel viene trovato immediatamente anche il ruolo di favorito numero uno della competizione. Ma c’è da giurare che Ulissi, Trentin, Lopez, Coquard ed Hirschi non staranno a guardare. Non sono rassegnati in partenza a recitare il ruolo delle vittime sacrificali.

Una corsa che si preannuncia spettacolare e che sarà possibile seguire in diretta TV e streaming.