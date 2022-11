Chris Froome non si arrende e sogna in giallo anche nel 2023. Il suo “nuovo” obiettivo

Chris Froome non si arrende e continua a sognare in giallo anche per il 2023. A 37 anni, il britannico sogna ancora di poter vincere nella sua carriera il quinto Tour de France. A CyclingNews ha dichiarato al riguardo: “Il quinto Tour? Il sogno non svanisce. Ma so che devo compiere altri passi in avanti per concretizzare il mio sogno. Prima di pensare alla classifica di un grande Giro devo passare da obiettivi più piccoli, come le corse di una settimana. E ancora di più trascorrere un periodo d’allenamento senza malattie o infortuni”.

Chris Froome non si arrende. Le dichiarazioni

Chris Froome nel corso degli ultimi anni ha dovuto affrontare diverse difficoltà. L’incidente del 2019 l’aveva quasi costretto al ritiro, poi è riuscito a riprendersi e ritornare alle corse. Il 2022 è stata una stagione piuttosto anonima e lo stesso corridore ha spiegato come il Tour doveva essere un trampolino di lancio verso la Vuelta. Il Covid però ha fatto la differenza e ha influito sulla sua stagione. Al riguardo Froome ha sottolineato: “ Le cose andavano bene, poi è arrivato il Covid. Essendo asmatico ho avuto parecchi problemi. Così la stagione è stata anonima, anche se ci sono stati alcuni momenti positivi. Per esempio non ho avuto problemi legati all’infortunio”.