CicloMercato 2023, tutte le operazioni del World Tour

La stagione del ciclismo è ferma fino al prossimo gennaio e quindi impazza il ciclomercato soprattutto per le squadre World Tour che cercano in ogni modo di rinforzare i propri organici. Moltissime le operazioni che riguardano ciclisti di ogni nazionalità e di ogni tipologia, come moltissimi sono i giovani che faranno il grande salto nel ciclismo professionista. Alcuni team hanno infatti privilegiato il lavoro sulle nuove leve del ciclismo ed è sempre più diffusa l’attuazione di una sorta di Accademy interna tra le squadre più importanti. Il cosiddetto team di sviluppo permette a giovanissimi di entrare in orbita del team principale e crescere all’ombra dei grandi campioni disputando gare minori.

Per la prima volta dopo tantissime stagioni non ci saranno al via Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde e Philippe Gilbert. Tutti e tre campionissimi di questo sport che hanno deciso di ritirarsi al termine dell’ultima stagione appena conclusa.

CicloMercato: il tabellone degli acquisti del World Tour

Ag2r Citroen Team



A. Baudin (U23)

P. Gautherat (U23)

V. Ratailleau (U23)

B. Tronchon (U23)

Alpecin – Deceuninck

N. Conci (Alpecin DT)

R. Ghys (Sport Vlaanderen)

K. Groves (BikeExchange)

Q. Hermans (Intermarché)

S.K. Andersen (DSM)

J. Plowright (U23)

Astana Qazaqstan Team

H.M. Lopez (U23)

L.L. Sanchez (Bahrain)

C. Scaroni (Gazprom)



Bahrain Victorious

N. Arndt (DSM)

M. Govekar (U23)

R. Kepplinger (U23)

F. Miholjevic (U23)

A. Pasqualon (Intermarché)

D. Rajovic (Corratec)

C. Scott (U23)

S. Tu (U23)



BORA – Hansgrohe

N. Denz (DSM)

F. Lipowitz (U23)



Cofidis



J. Lastra (Caja Rural)

A. Mariault (U23)

C. Noppe (Arkea)

H. Wood (U23)

EF Education – EasyPost

A.Amador (INEOS)

R. Carapaz (INEOS)

J.Cepeda (Drone Hopper)

S. De Bod (Astana)

M. Honoré (QuickStep)

A. Piccolo (Drone Hopper)

Groupama – FDJ

L.Germani (U23)

R. Gegoire (U23)

L. Martinez (U23)

E. Paleni (U23)

P.Penhoet (U23)

L. Pithie (U23)

R. Thompson (U23)

S. Watson (U23)

INEOS Grenadiers

T. Arensman (DSM)

L. Hayter (U23)

M. Leonard (U23)

C. Swift (Arkea)

J. Tarling (U23)

Intermarché – Circus – Wanty

L. Calmejane (Ag2r)

Rui Costa (UAE)

D. De Pooter (U23)

R. Herregodts (Sport Vlaanderen)

A. Marit (Sport Vlaanderen)

M. Mihkels (U23)

T. Paquot (Bingoal)

L. Rex (Bingoal)

D. Smith (BikeExchange)

M. Teunissen (Jumbo)

Jumbo – Visma

T. Gloag (U23)

W. Kelderman (BORA)

J. Tratnik (Bahrain)

A. Valter (Groupama)

D. Van Baarle (INEOS)

Movistar Team

F. Gaviria (UAE)

R. Guerreiro (EF)

I. Romero (U23)

Soudal – QuickStep

J. Hirt (Intermarché)

T. Merlier (Alpecin)

C. Pedersen (DSM)

M. Svrcek (U23)

Team Arkea – Samsic

L. Barré (U23)

J. Biermans (Israel)

E. Costiou (U23)

C. Champoussin (Ag2r)

D. Dekker (Jumbo)

M. Le Berre (U23)

C. Rodriguez (TotalEnergies)

Team BikeExchange – Jayco

W.H. Berthe (U23)

A. De Marchi (Israel)

E. Dunbar (INEOS)

F. Engelhardt (U23)

C. Harper (Jumbo)

L. Postelberger (BORA)

B. Quick (U23)

E. Reinders (Riwal)

Z. Stybar (QuickStep)

F. Zana (Bardiani)

Team DSM

P. Bevin (Israel)

P. Bittner (U23)

M. Dinham (U23)

A. Edmonson (BikeExchange)

S. Flynn (U23)

M. Poole (U23)

H. Vanhoucke (Lotto)

C. Van Uden (U23)

Trek Segafredo

T. Nys (U23)

N. Tesfatsion (Drone Hopper)

M. Vacek (Gazprom)

UAE Team Emirates

S. Bax (Alpecin)

F. Grosschartner (BORA)

D. Novak (Bahrain)

J. Vine (Alpecin)

M. Vink (Black Spoke)

T. Wellens (Lotto)

A. Yates (INEOS)