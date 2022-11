Nairo Quintana fa chiarezza sul suo futuro. Le dichiarazioni del corridore

Nairo Quintana fa chiarezza sul suo futuro. Il colombiano dopo la positività al Tramadol e la rescissione del contratto, sta pensando a riorganizzare la prossima stagione ciclistica. Ricordiamo che la squalifica post Tour de France ha fatto venir meno la conquista del sesto posto alla Grande Boucle, dopo tre lunghe settimane di corsa. Intanto, sul suo futuro la Bahrain Victorious ha annunciato che il colombiano non sarà uno di loro. Come riporta VeloNews: “No, non è vero. Non correrà con noi”. Per il corridore c’era stata anche l’offerta del Team Medellin, declinata dallo stesso colombiano.

Nairo Quintana fa chiarezza sul suo futuro. Le dichiarazioni

Nairo Quintana ad un’agenzia di stampa spagnola EFE, ha dichiarato: “Sarò nel WorldTour, continuerò a pedalare forte e a guardare avanti. L’idea è di mantenere la motivazione per vincere le gare e rappresentare il mio paese. Il prossimo anno correrò le grandi corse. Non posso dire molto di più”.

Chi sarà il team World Tour che strapperà un accordo con il corridore Nairo Quintana. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire quale sarà la nuova squadra di Nairo Quintana. Il corridore è sereno e si dice pronto per provare a conquistare nuovi traguardi nella stagione che verrà.