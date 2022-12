Egan Bernal si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico prima di affrontare la nuova stagione targata 2023. Si è trattato di un intervento molto più tranquillo rispetto ai precedenti avuti a causa del terribile incidente di cui era stato protagonista. Infatti, questa volta, il colombiano si è sottoposto ad una settorinoplastica, ossia un intervento al naso per risolvere un problema che gli complicava la respirazione. Nonostante l’intervento, il corridore ha già recuperato ed è tornato ad allenarsi in vista dei prossimi impegni ciclistici. Al momento non trapela alcuna indiscrezione relativamente al suo calendario ufficiale delle corse per la prossima stagione.

Egan Bernal si è sottoposto ad un nuovo intervento. Le dichiarazioni del medico

A dare notizia del nuovo intervento affrontato dal corridore colombiano Egan Bernal, è Soho che ha reso note le dichiarazioni raccolte dei dottori Gustavo Miery e Andrés Tobar. Al riguardo si legge: “Egan Bernal soffriva di una patologia ostruttiva nasale, oltre che di una deviazione del setto che rendeva complicato il passaggio dell’aria fra le narici, soprattutto nei momenti di grande sforzo fisico. L’operazione di settorinoplastica è stata quindi effettuata con l’obiettivo di eliminare questo problema e di far recuperare a Bernal l’effettiva funzionalità delle sue vie aeree superiori”.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo ad Egan Bernal per l’inizio della prossima stagione ciclistica.