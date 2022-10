Egan Bernal punta al 2023. Le considerazioni in vista della prossima stagione

Egan Bernal punta al 2023, dopo il brutto incidente avuto e il lungo recupero, la nuova stagione sarà per lui di fondamentale importanza. Il colombiano ha ripreso ad allenarsi costantemente e vuole mettersi alla prova per testare la reazione del fisico nelle grandi competizioni.

Il corridore si è raccontato al programma El-vbar di Caracol Radio’s affermando: “Sarò pronto per tornare a correre a gennaio o febbraio. Non mi aspettavo di recuperare così velocemente all’inizio; il mio primo pensiero era semplicemente di avere una vita normale, non di essere nuovamente un professionista o di usare ancora una bicicletta. Poi la seconda opzione è diventata possibile”.

Egan Bernal punta al 2023. Le dichiarazioni

Egan Bernal ha poi parlato dei prossimi obiettivi: “L’idea è di cominciare al Tour Colombia, ma credo che ancora non si sappia se verrà disputato o meno. Altrimenti la Vuelta a San Juan potrebbe essere un’altra opzione. Al 100% mi piacerebbe correre un Grande Giro e vorrei che fosse il Tour. Non so se farò i campionati Nazionali, preparandomi bene per la cronometro, le Strade Bianche, la Parigi – Nizza. Sono soltanto idee e tutto può cambiare.”.

Non resta che attendere ancora qualche mese, quando poi verrà ufficializzato il calendario delle corse a cui prenderà parte il colombiano Egan Bernal.