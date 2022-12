Froome riparte dal Down Under: il calendario 2023 del campione inglese

Ripartirà il 17 gennaio 2023 dall’Australia la stagione di Cris Froome, il Tour Santos Down Under sarà infatti il primo impegno del calendario del campionissimo inglese. L’ex corridore del Team Sky compirà 38 anni a Maggio e vorrebbe chiudere la propria carriera con una stagione positiva dopo le vicissitudini seguenti al terribile infortunio patito al Giro del Delfinato del 2019, che praticamente ne hanno compromesso l’ultima parte di carriera.

Già lo scorso anno ha dato qualche segno di ripresa, comportandosi degnamente al Tour de France in cui è riuscito anche a cogliere un 3° posto di tappa nella gara con arrivo all’Alpe d’Huez.

Purtroppo la retrocessione dal World Tour della Israel, suo attuale team, non permetterà a Froome di avere la certezza della partecipazione a tutte le corse più importanti. E’ chiaro che l’obiettivo principale della stagione potrebbe essere la partecipazione ad almeno uno dei tre grandi giri, tutti già nel palmares del Rinoceronte Bianco (4 Tour, 2 Vuelta, 1 Giro). Resta comunque molto probabile l’invito della Israel – Premier Tech sia al Tour che alla Vuelta, meno scontata invece la partecipazione al Giro d’Italia che dovrebbere riservare l’invito alle Professional italiane.

Il calendario 2023 di Froome comincia dal Tour Down Under

La stagione di Chris Froome inizierà a metà gennaio nella calda Australia, dove il trentottenne della Israel prenderà parte al Santos Tour Down Under, giro di sei tappe della categoria World Tour. Un impegno a quale l’inglese vuol presentarsi già pimpante e magari provare subito a lasciare il segno con un’azione delle sue in salita.

In realtà è molto più probabile che Froome corra in appoggio di Impey, già vincitore qui due volte, e di Nizzolo che vorrà fare bene negli sprint. La presenza del campionissimo inglese resta comunque motivo di grande curiosità e di prestigio per il movimento ciclistico australiano. Non è ancora stato deciso quelli che saranno poi i successivi impegni agonistici di Froome.