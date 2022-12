Il 2023 di Egan Bernal comincia dal San Juan in Argentina

Sarà il Giro Internazionale di San Juan il primo impegno del 2023 di Egan Bernal. Lo sfortunatissimo corridore colombiano della INEOS ha di fatto perso tutta la stagione appena conclusa a causa della terribile caduta che l’ha coinvolto nei primi mesi dell’anno e che ha fatto dubitare anche di un suo possibile ritorno in gara. In questi giorno ha subito un piccolo intervento chirurgico al naso per risolvere alcuni problemi respiratori, niente di preoccupante e tutto già stabilito da tempo.

Egan Bernal comincia il 2023 in Argentina. Poi sogna il Tour

Bernal sarà il capitano della INEOS al Tour de France, dove assisterà all’epica sfida contro Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Ancora non è stato preparato un apposito calendario di gare, ma è certa la sua partecipazione a gennaio al Tour de San Juan in Argentina.

In Sudamerica troverà e condizioni climatiche ideale per approcciare al meglio la stagione. Il 2023 di Egan Bernal dovrà inanzitutto essere l’anno in cui potrà dimostrare a tutti di essere ancora un corridore in grado di competere per le corse più importanti. L’Appuntamento quindi è fissato per il 22 Gennaio, giorno in cui Bernal appenderà il numero sulla schiena e di fatto inizierà una nuova vita in sella alla sua bicicletta.