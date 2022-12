Operato Contador. Rimossi 100 tumori in tutto il corpo. Come sta il corridore

Operato Contador. L’ex corridore spagnolo ha fatto sapere di essersi sottoposto negli scorsi giorni ad un delicato intervento chirurgico in cui gli sono stati tolti 100 lipomi. I lipomi sono dei tumori benigni che il corridore aveva sparsi in tutto il corpo. Contador ha comunicato questo fatto tramite i social network, mostrando un video dove è completamente fasciato reduce appunto dall’operazione. Allo stesso tempo, lo spagnolo ha voluto rassicurare anche tutti i suoi tifosi della sua buona condizione di salute. Ricordiamo che Alberto Contador si è ritirato dal ciclismo professionistico nel 2017 e nella sua gloriosa carriera ha conquistato tutti e tre i grandi giri a tappe.

Operato Contador. Le dichiarazioni dell’ex corridore tramite i video social

Contador si è mostrato sui social dopo aver subito una delicata operazione chirurgica. Tramite alcuni video, l’ex corridore ha voluto spiegare cosa gli è successo. Nel suo profilo social si legge al riguardo: “Ieri sono passato in officina per una revisione. Avevo dei lipomi da rimuovere, ma ho aspettato così tanto che sono diventati più di 100. Dovrò fermarmi per un po’. Passerà un mese, poi tornerò in sella alla mia bici”

Non resta che fare gli auguri all’ex corridore Contador per una pronta e serena guarigione.