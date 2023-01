Down Under prima tappa in Australia, ecco la classifica aggiornata ad oggi. E’ festa per il tedesco Phil Bauhaus ciclista della Bhrain-Victorious, 149 chilometri con partenza e arrivo a Tanunda. Per Bauhaus all’età di soli 28 anni, questo, è il 20° successo da professionista.

Down Under classifica: Bauhaus leader indiscusso

Un leader professionista dal 2015 il tedesco Bauhaus, ciclista della Bahrain-Victorious. Nella corsa del Down Under seguono gli australiani Caleb Ewan (Lotto), Michael Matthews (Jayco AlUla) e Alessandro Covi (Uae Emirates). Quest’ultimo è riuscito a ottenere il quarto posto nello sprint finale della gara.

La classifica generale, Bettiol al comando e Knox squalificato

Tenendo conto della classifica generale troviamo sempre al comando Alberto Bettiol (Ef) conquistatore del cronoprologo d’apertura di Adelaide di martedì. Si avvicina Matthews al momento secondo a 6”. Come notifichiamo la giuria ha preso la decisione di squalificare il britannico James Knox, per cui non si tratta di un ritiro. Knox è stato anche multato di 200 euro, mentre il suo direttore sportivo, Geert van Bondt, ha ricevuto una sanzione di 500 euro.

Seconda tappa World Tour 2023

La corsa australiana, che ha aperto il World Tour 2023, riprenderà nella giornata di giovedì proseguendo con la seconda tappa: 155 km con partenza da Brighton e arrivo a Victor Harbor.