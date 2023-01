Tour Down Under di Adelaide Bettiol vince e torna a casa come leader italiano della prima corsa stagionale World Tour. Non poteva iniziare in modo migliore la stagione ciclistica in Italia, all’interno del circuito World Tour.

Tour Down Under Bettiol: primo italiano in gara stagionale

L’italiano Alberto Bettiol dopo due anni di stop a causa della pandemia vince il cronoprologo del Tour Down Under in Australia e porta a casa la prima vittoria di un italiano. I dettagli riportano che, il ciclista si è imposto sulla distanza di 5,5 chilometri con il tempo di 6’19”. Discutiamo di una media di 52,243 km/h. Per il ciclista è la quarta vittoria in carriera.

Una scelta azzeccata

Si può dire che sia stata una scelta estremamente azzeccata quella presa dell’azzurro della EF Education-EasyPost.

Nel corso della gara un temporale ha reso assai complicate le prestazioni dei corridori sulle strade di Adelaide. Nonostante la difficoltà, il ciclista Alberto Bettiol, leader indiscusso in corsa, ha preceduto lo statunitense Magnus Sheffield. Quest’ultimo secondo a 8, e il danese Julius Johansen, terzo e in ritardo di 10.

Domani prima tappa in liea

La corsa ciclistica australiana, che si conclude nella giornata di domenica 22, proseguirà mercoledì con la prima frazione: 150 km con partenza e arrivo a Tanunda.