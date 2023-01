Lopez duro sull’Astana. Ecco cos’è successo

Lopez duro sull’Astana dopo il suo licenziamento dal team negli scorsi mesi. Infatti, Miguel Ángel López non riesce ancora a digerire il suo licenziamento dal team, non capendo cosa sia successo. Non solo, il corridore a Cyclingnews ha spiegato come questa situazione gli ha creato dei danni. Al riguardo ha chiosato: “Mi hanno buttato fuori, mi hanno voltato le spalle e da quel giorno nessuno della squadra mi ha più parlato. È come se fossi morto per loro”.

Lopez duro sull’Astana. Le dichiarazioni

Lopez è stato licenziato dal team Astana negli scorsi mesi quando è trapelata la notizia di un suo possibile coinvolgimento in alcune questioni legate al doping in Spagna. Nonostante siano passati alcuni mesi, il colombiano non riesce a darsi una spiegazione per il silenzio della sua ex squadra. Al riguardo ha affermato: “Mi hanno mandato via quando molte squadre non avevano più posto. I miei controlli dei passaporti biologici anti-doping sono immacolati, e questo è ciò che conta. Oggi potrei correre in qualsiasi squadra”.

Per il corridore però, dopo la tempesta, è arrivata la quiete essendo stato ingaggiato dal team Continental Team Medellín-EPM con cui ha partecipato alla Vuelta di San Juan conclusasi negli scorsi giorni. Ora non resta che continuare a seguire le prossime corse in programma per vedere i risultati che Miguel Ángel López riuscirà a portare a casa.