Vuelta a San Juan 2023: calendario, orari, diretta tv e streaming

Vuelta a San Juan 2023 torna nel calendario delle corse ciclistiche dopo la pandemia che ne aveva causato la sua cancellazione. La corsa a tappe in terra argentina sarà composta da ben sette tappe e prenderà il via il prossimo 22 gennaio per avviarsi alla sua conclusione il 29. Sono tanti i big attesi al via come Evenepoel, Egan Bernal, Miguel Angel Lopez. Tra gli azzurri presenti anche Elia Viviani e Filippo Ganna.

Questo il calendario completo della Vuelta:

Domenica 22 gennaio, prima tappa: San Juan – San Juan (143,9 km)

Lunedì 23 gennaio, seconda tappa: Villa san Agustin – San José de Jáchal (202km)

Martedì 24 gennaio, terza tappa: Autodromo San Juan Villicum – Autodromo San Juan Villicum (170,9 km)

Mercoledì 25 gennaio, quarta tappa: Autodromo San Juan Villicum – Barreal (196,5 km)

Venerdì 27 gennaio, quinta tappa: Plaza de Chimbas – Alto del Colorado (173,7 km)

Sabato 28 gennaio, sesta tappa: Velódromo Vicente A. Chancay – Velódromo Vicente A. Chancay (144,9 km)

Domenica 29 gennaio, settima tappa: San Juan – San Juan (112,7 km)

Vuelta a San Juan 2023, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è si. Infatti, la Vuelta a San Juan 2023 sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport, con diretta streaming integrale grazie a Discovery+ e GCN+. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che attendere la partenza della prima tappa per godersi tutte le emozioni della corsa.