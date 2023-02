Ciclismo Daniel Martinez corridore della Ineos Grenadiers continua il suo percorso ad alti livelli e si appresta a entrare nel vivo della stagione. Reduce dalla Vuelta a San Juan e dal 2° posto ai campionati nazionali colombiani dietro Esteban Chaves, il corridore ora volerà verso l’Europa. Nei giorni a venire inizierà ufficialmente il percorso di avvicinamento al Tour de France.

Le parole del colombiano a ‘Revista Mundo Ciclistico‘: “Questo sarà il primo blocco all’inizio della stagione, dopo ci riposeremo per preparare il Tour“. Il club del corridore sarà quindi rappresentato dalle Classiche delle Ardenne di fine aprile, che lo scorso anno lo videro chiudere la Freccia Vallone al 5° posto e la Liegi-Bastogne-Liegi al 4°.

Ciclismo Daniel Martinez: ecco il gruppo di appartenenza

Ciclismo, Daniel Felipe Martinez inizierà un nuovo avvincente percorso di stagione, volerà in Europa per avvicendarsi al prossimo Tour de France. Qui farà parte delle tre punte della formazione britannica assieme a Egan Bernal e Carlos Rodriguez. Il 26enne colombiano svela a ‘Revista Mundo Ciclistico‘ il prossimo programma in vista della Grande Boucle, che come sappiamo, sarà pressoché identico a quello del 2022.

Date esordio europeo

Ciclismo, l’esordio europeo avverrà infatti alla Volta ao Algarve (15-19 febbraio), seguentemente la Parigi-Nizza (5-12 marzo) e il Giro dei Paesi Baschi (3-8 aprile), gara da lui vinta nella scorsa stagione.