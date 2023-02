Europei ciclismo su pista, scopriamo insieme i convocati e la lista ufficiale. Un appuntamento imperdibile di stagione per il ciclismo tricolore. La rassegna continentale si terrà da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio in quel di Grenchen in Svizzera. L’importante manifestazione assegnerà i punti verso le Olimpiadi di Parigi. Iniziamo subito con il dire che Marco Villa sceglie una formazione con i fiocchi, sia a livello femminile che maschile, le convocazioni sono stellari.

Da Filippo Ganna ad Elisa Balsamo, passando per Vittoria Guazzini e Jonathan Milan: sarà una squadra azzurra che punterà a giocarsi il medagliere.

Europei ciclismo su pista convocati: ecco i nomi

DONNE

Martina Alzini – Cofidis Women Team

Elisa Balsamo – Trek Segafredo

Rachele Barbieri – GS Fiamme Oro

Giada Capobianchi – C.S. Esercito

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro

Martina Fidanza – GS Fiamme Oro

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre

Miriam Vece – C.S. Esercito

Silvia Zanardi – Bepink

UOMINI

Liam Bertazzo – Team Maloja Pushbikers

Matteo Bianchi – C.S. Esercito

Simone Consonni – Cofidis

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Francesco Lamon – GS Fiamme Azzurre

Jonathan Milan – Bahrain Victorius

Manlio Moro – Zalf Euromobil Desiree Fior

Stefano Moro – GS Fiamme Azzurre

Mattia Pinazzi – Arvedi Cycling ASD

Mattia Predomo – Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino

Michele Scartezzini – GS Fiamme Azzurre

Michele Tugnolo – Arvedi Cycling ASD

Elia Viviani – Ineos Grenadiers