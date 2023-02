Ciclismo, dove vedere Faun Drome Classic 2023: diretta tv e streaming

Due giorni di grande ciclismo in Francia con le prime classiche della categoria Pro, ecco dove vedere l’edizione 2023 della Faun Drome Classic in diretta tv e streaming.

Un percorso che favorisce gli attaccanti con tanto dislivello sui quasi 200 chilometri della gara. Lo scorso anno infatti ebbe la meglio Jonas Vingegaard che poi sempre sulle strade francesi conquistò il Tour de France battendo il fenomeno Tadej Pogacar.

Un fine settimana ricchissimo di corse anche in Belgio dove è possibile vedere sia l’Omloop Het Nieuwsblad che la Kuurne-Brussels-Kuurne. Il grande ciclismo sta entrando nel vivo e i suoi protagonisti sembrano già pronti per le sfide titaniche che li attendono. Proprio Vingegaard ha risposto ai trionfi di Pogacar in Andalucia vincendo subito al debutto stagionale al Gran Camino in Spagna. L’Italia sarà ben rappresentata qui in francia con due corridori molto attesi: Diego Ulissi già vincente quest’anno in Oman e Lorenzo Rota, miglior corridore italiano del 2022.

Faun Drome Classic 2023, dove vedere la semiclassica francese

La corsa si disputerà domenica 26 febbraio 2023 e sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport a partire dalle ore 14:30. Scaricando l’apposita app per dispositivi mobili si potrà seguire l’evento anche in streaming live sempre su Eurosport. Non è prevista nessuna diretta in chiaro sui canali televisivi nazionali.