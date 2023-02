Lefevere striglia la squadra. Il duro sfogo

Lefevere striglia la squadra, la Soudal Quick-Step dopo la prestazione avuta all’Omloop. Le aspettative del manager non sono state soddisfatte. I suoi corridori non hanno sfoderato in corsa, una prestazione che i più si aspettavano. Infatti, i risultati sono stati ben al di sotto della media. Il primo risultato utile è stato il sesto posto di Davide Ballerini, ma la restante parte del gruppo non è mai stata veramente in gara.

Lefevere ha sfogato la sua rabbia a Het Laatste Nieuws, dopo un lungo confronto con i suoi corridori. Al riguardo ha chiosato: “Non è andata bene”.

Lefevere striglia la squadra. Le dichiarazioni

Nuovo giro, nuova corsa anche per Lefevere che si è mostrato molto duro nei confronti del suo team la Soudal Quick-Step alla luce della deludente prova ottenuta durante l’Omloop. Lefevere si è così sfogato: “Sénéchal ha una scusa, perché è caduto nel peggior momento possibile: poco prima del Molenberg. Ma dov’era il resto della squadra? Tim Declercq è caduto, ma non gli è mai stato chiesto di correre in finale. Mi chiedo ancora: dov’era il resto della squadra?”.

Come si metteranno le cose per la Soudal Quick-Step? Una cosa è certa, il manager fiammingo non vuole più vedere il ripetersi di simile delusione in una corsa in cui ambiva fare meglio rispetto alla scorsa edizione e non peggio, con le varie problematiche che si sono presentate durante la corsa.