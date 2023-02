Volta ao Algarve 2023, tappe, diretta tv e info streaming

Volta ao Algarve 2023 è una corsa a tappe in terra portoghese che prenderà il via mercoledì 15 febbraio e terminerà domenica 19 febbraio. I corridori affronteranno ben cinque frazioni con due arrivi in salita e una cronometro. Tra i corridori al via, occhi puntati su Joao Almeida, padrone di casa, Geraint Thomas e Jai Hindley. Per i colori azzurri invece, ai nastri di partenza ci sarà tra gli altri Filippo Ganna.

15 febbraio, Prima tappa: Portimão – Lagos (200,2 km)

16 febbraio, Seconda tappa: Sagres – Alto da Fóia (189.4 km)

17 febbraio, Terza tappa: Faro – Tavira (203.1 km)

18 febbraio, Quarta tappa: Albufeira – Alto do Malhão (177.9 km)

19 febbraio Quinta tappa: Lagoa – Lagoa (24.4 km)

Chi sarà il corridore che riuscirà a portare a casa la vittoria della corsa?

Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire l'evento in diretta tv? La risposta è sì. Infatti, le cinque tappe della Vuelta ao Algarve 2023 saranno trasmesse in diretta tv, ma solo su Eurosport. Possibilità per gli utenti di seguire la diretta

video streaming collegandosi alle piattafome: Discovery+, Eurosport Watch e Now Tv. Non resta quindi che attendere la partenza della prima tappa, per scoprire chi sarà il corridore a tagliare per primo il traguardo.