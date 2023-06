CIC Mont Ventoux 2023 diretta tv e streaming gratis. Dove vedere ciclismo

Domani martedi 13 giugno va in scena il CIC Mont Ventoux 2023, ecco dove vedere questa classica del ciclismo francese in diretta tv e streaming live. Edizione numero cinque per la corsa che precede tradizionalmente la partenza del Tour de France e che testa a poche settimane del via della Grand Boucle la condizione di molti scalatori.

Saranno 153 i chilometri complessivi di corsa e di questi circa la metà saranno in salita. Oltre a dover scalare due volte il Mont Ventoux alla cui sommità è posto il traguardo, il gruppo dovrà superare nell’ordine Col de la Madeleine, Col de la Gabelle e Rocher du Cire. Un test sempre molto probante per questa corsa che è diventata in breve tempo una classica molto ambita dagli scalatori presenti nel gruppo.

Il Mont Ventoux, detto anche Monte Calvo per l’assenza di vegetazione dopo una certa altitudine è stato teatro di pagine di storia del ciclismo. Nella tappa numero 12 del Tour del 2000 Pantani battè in volata Armstrong senza riuscire a staccarlo, con l’americano che dichiarò di aver lasciato vincere il Pirata. Due giorni dopo arrivò la vendetta con il romagnolo che staccò Armstrong nella salita verso Courchevel andando a vincere in solitario. E’ tristemente ricordato anche per la morte in corsa di Tom Simpson a cui è stata dedicata una stele lungo l’ascesa.

Dove vedere CIC Mont Ventoux 2023 in tv e streaming

La corsa si corre martedi 13 giugno con partenza da Vaison-la-Romaine alle ore 11:05. Al momento non è prevista la trasmissione in diretta tv e streaming su nessuna emittente nazionale. E’ comunque possibile seguire lo svolgimento della corsa sui canali ufficiali dell’evento stesso:

Al via sarà presente anche il nostro Domenico Pozzovivo, reduce da un Giro d’Italia deludente e sfortunato.

CIC Mont Ventoux 2023, le immagini della corsa dello scorso anno

Vittoria di Ruben Guerreiro davanti a Chaves e Storer nell’edizione dello scorso anno.