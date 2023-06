Squalificati 31 corridori per traino al Giro Next Gen. Ha del clamoroso quello che è successo allo Stelvio nella massima competizione italiana riservata agli Under 23. Infatti, 31 corridori sono stati squalificati, dopo la visione dei video come emesso dalla Giuria di gara “per essersi attaccati a un veicolo della propria squadra o di un’altra formazione”. I corridori squalificati fino a ieri erano 24, poi sono stati attenzionati altri video e questa mattina si sono aggiunte nuove 7 squalifiche. Non solo, la manifestazione si concluderà domenica e non è escluso che il giudice prenderà al suo termine ulteriori provvedimenti.

Squalificati 31 corridori per traino al Giro Next Gen. Le parole di Dagnoni

Le squalifiche comminate al Giro Next Gen nei confronti di trentuno corridori potrebbero avere ulteriori conseguenze. Infatti, è possibile che possano essere aperti anche dei provvedimenti disciplinari nei confronti sia dei corridori sia dei direttori sportivi per l’immagine negativa che il ciclismo ha ricevuto. A parlare dell’episodio il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni che ha chiosato come riportato sulla Gazzetta dello Sport: “Quello che ho visto è veramente offensivo nei confronti di chi interpreta correttamente questo sport. Sono immagini che fanno molto male. Giusto applicare le regole. Mi dispiace soprattutto per il comportamento dei direttori sportivi in ammiraglia, perché devono essere loro i primi a insegnare ai giovani come rispettare le regole. Avevo chiesto io a Rcs Sport di invitare almeno la metà di squadre italiane. A questo punto, visto il comportamento delle nostre formazioni e dei nostri corridori, non mi sento più di raccomandare un loro invito in futuro. Lascio libera Rcs Sport di invitare i team a loro discrezione”.