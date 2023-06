Investito da un furgone, muore il corridore Germán Chaves. Ennesima tragedia nel mondo del ciclismo, dove il corridore 28enne Chaves è stato investito da un furgone mentre si allenava. Il corridore si stava allenando in coppia con suo padre, che anch’egli investito dallo stesso è deceduto qualche ora più tardi in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

La tragedia si è consumata sulle strade di Chocontá, al chilometro 64 della strada per Tunja. Il corridore si stava allenando per il suo team, la squadra di Sistecrédito e il suo allenatore l’ha ricordato come un ragazzo molto disciplinato che dedicava tanto tempo all’allenamento.

Investito da un furgone, morto il corridore Chaves e suo padre

Il corridore Chaves nel corso della sua carriera aveva corso per formazioni Continental come la Coldeportes-Zenú e la EPM Scott. Non solo, nelle scorse settimane aveva vinto la Fusagasugá Clásica. Il mondo del ciclismo viene così colpito da una nuova immane tragedia. La Federazione Colombiana ha voluto ricordarlo con il seguente messaggio: “Chavito lascia un vuoto profondo. E sarà sempre ricordato per la sua professionalità, la disponibilità, la semplicità e la nobiltà d’animo”.

Ritorna quindi in auge il tema della sicurezza sulle strade, dove ogni anno troppi ciclisti stanno perdendo la vita, investiti mentre si allenano.