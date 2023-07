Baldaccini trionfa in Cina! Ecco la prima del Team Corratec

Prima vittoria stagionale del Team Corratec grazie al primo sigillo da professionista di Davide Baldaccini. In Cina al Giro del Lago Qinghai il corridore del team professional italiano ha saputo cogliere il momento propizio per regalarsi la prima gioia e per portare alla propria squadra una vittoria meritatissima e inseguita fin dalle prime corse della stagione.

E' servita una grandissima volata di Davide Baldaccini per far esplodere tutta la gioia del Team Corratec. La squadra italiana con sede in toscana è alla prima stagione nella categoria Professional e dopo aver fatto molto bene lo scorso anno tra le Continental era ancora alla ricerca della prima vittoria. Successo che è arrivato in Cina nella terza tappa del Tour of Qinghai Lake 2023, corsa inserita nel calendario UCI con categoria 2.PRO. La squadra di Serge Parsani e Francesco Frassi era salita alla ribalta già al Giro d'Italia portando come DS in corsa Fabiana Luperini ed ottenendo discreti risultati nelle fughe.

Davide Baldaccini è un corridore venticinquenne nativo di San Giovanni Bianco. E' alla sua seconda stagione nel Team Corratec dopo aver fatto la trafila nelle categoria dilettantistiche con il Team Colpack Ballan. Si tratta del primo grande risultato in carriera che potrebbe rappresentare un punto di svolta importante.

L'ordine d'arrivo della terza tappa del Tour of the Qinghai Lake 2023:

1 BALDACCINI Davide Team Corratec - Selle Italia 5:17:56 2 FAGUNDEZ Eric Antonio Burgos-BH 0:01 3 DREGE André Team Coop - Repsol 0:08 4 MULUBRHAN Henok Green Project-Bardiani CSF-Faizanè ,, 5 MUDGWAY Luke Bolton Equities Black Spoke ,, 6 PAREDES Wilmar Team Medellín - EPM ,, 7 LYU Xianjing China Glory Continental Cycling Team ,, 8 BOU Joan Euskaltel - Euskadi ,, 9 RELAES Jacob Tarteletto - Isorex ,, 10 AZURMENDI Ibai Euskaltel - Euskadi ,,

VIDEO - Baldaccini regala la prima al Team Corratec