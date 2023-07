Giro di Vallonia 2023, diretta tv e streaming live. Dove vedere ciclismo

Scatterà sabato dal Belgio l'edizione numero 44 del Giro di Vallonia 2023. Scopriamo dove vedere il piccolo giro belga categoria UCI 2.Pro che vede al via diversi corridori italiani. Una corsa che regala tradizionalmente molto spettacolo sulle impervie strade del Belgio, tra pavé e muri ripidissimi saranno cinque giorni di grande ciclismo.

Ecco dove vedere in diretta tv e streaming live il Giro di Vallonia 2023. Classico appuntamento del ciclismo internazionale di fine luglio e spesso in concomitanza con il Tour de France. Al via moltissimi corridori interessanti che si daranno battaglio sul percorso vallonato di questa edizione numero 44.

Ecco nel dettaglio tutte le tappe del Giro di Vallonia 2023:

22/07 1 Huy Hamoir 189.6 23/07 2 Saint-Ghislain Walcourt 179.6 24/07 3 Thuin Mont-Saint-Guibert 186.8 25/07 4 Mons Mons 32.7 26/07 5 Banneux Aubel 197.5

La tappa regina è senza dubbio la cronometro del quarto giorno Mons-Mons in cui si potranno far registrare distacchi importanti. Ma tutte le tappe presentano difficoltà in serie in cui sarà opportuna la massima attenzione e una concentrazione sempre al top. Il Belgio e le sue strade insegnano che l'imprevisto e la giornata storta sono sempre dietro l'angolo ed occorre correre ogni giorni al massimo. Al via il nostro Filippo Ganna potrebbe essere uno dei corridori maggiormente accreditati per il successo finale.

Giro di Vallonia 2023: la startlist dei migliori

1 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 2 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ 3 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 4 ROTA Lorenzo Intermarché - Circus - Wanty 5 SCHMID Mauro Soudal - Quick Step 6 VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic 7 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 8 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 9 MOLLEMA Bauke Lidl - Trek 10 THEUNS Edward Lidl - Trek 11 BALLERINI Davide Soudal - Quick Step 12 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team 13 BAGIOLI Andrea Soudal - Quick Step 14 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa Samsic 15 VANSEVENANT Mauri Soudal - Quick Step 16 NIZZOLO Giacomo Israel - Premier Tech 17 CONSONNI Simone Cofidis 18 PLAPP Luke INEOS Grenadiers 19 VENTURINI Clément AG2R Citroën Team 20 OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck

Dove vedere Giro di Vallonia 2023 in tv e streaming

Il Giro di Vallonia 2023 sarà trasmesso in diretta su Eurosport ogni giorno a partire da sabato 22 luglio alle ore 16:30. Sarà possibile seguire la corsa in streaming collegandosi al sito Eurosport.it oppure scaricando l'App su un qualsiasi dispositivo mobile. Sarà successivamente necessario registrarsi al servizio e sottoscrivere uno dei pacchetti in abbonamento proposti.

Per informazioni sulla corsa è possibile collegarsi alle pagine social della stessa:

www.facebook.com/tourdewalllonie

www.twitter.com/TourdeWallonie

www.trworg.be

Tour de Vallonia 2023, lo spettacolo del "Mur de Huy" lo scorso anno