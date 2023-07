Primo Trofeo Fabio Aru Academy 2023

Primo Trofeo Fabio Aru Academy in programma oggi, a Villacidro a partire dalle ore 16. L'ex corridore Fabio Aru non ha mai mollato la sua passione per il ciclismo, nonostante abbia appeso la bicicletta al chiodo ormai da diversi mesi. Per quest'occasione, rivestirà i panni dell'organizzatore per rilanciare il ciclismo anche nell'Isola.

L'ex ciclista professionista Fabio Aru ospite della puntata di Caffè Corretto, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Carlo Alberto Melis come appare sul sito di Radiolina dove ha spiegato come sta portando avanti la sua passione per il ciclismo. Nonostante non sia più un corridore professionista ormai da più di una stagione, Aru si sta impegnando a portare avanti diverse iniziative come organizzatore. A Villacidro, nella giornata odierna, si terrà il primo trofeo della Fabio Aru Academy, una manifestazione per promuovere il ciclismo e il mondo delle due ruote soprattutto tra i più piccoli. L'evento si terrà in una realtà, quella sarda, dove si sta cercando di far rinascere e rilanciare il ciclismo. Parteciperanno i piccoli ciclisti che pedaleranno insieme ai corridori di altre società.

Come le altre regioni d'Italia, anche la Sardegna si sta dimostrando terrà sempre più accogliente e propositiva per uno sport come il ciclismo che spesso stenta a decollare nel territorio.