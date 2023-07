Tour de France Femmes 2023: tutte le info sulla Grand Boucle al femminile

Partirà il 23 Luglio 2023 da Clermont Ferrand l'edizione 2023 del Tour de France Femmes. Una corsa che da qualche anno è tornata alla ribalta cosi come tutto il movimento ciclistico femminile. Tante le atlete al via da tutte le parti del mondo per quello che, anche al femminile, è l'evento ciclistico più importante e che tutte vorrebbero vincere.