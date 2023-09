Tour de Langkawi 2023, tutte le info: Corratec e Bardiani al via in Malesia

Il Tour de Langkawi 2023 al via sabato 23 settembre dalla Malesia. Si tratta di una corsa a tappe del caledario UCI categoria Pro in cui si sfidano molte squadre del World Tour e le migliori Professional del momento. I nostri colori sono ben rappresentati da Bardiani e Corratec

Il Tour de Langkawi 2023 scatterà sabato 23 settembre da Kerteh e terrà compagnia a tutti gli appassionati di ciclismo fino al giorno 30. Una settimana di corse in territorio malese in cui si alterneranno volatone di gruppo a tappe più mosse fino ad arrivare all'arrivo principe di questa competizione di Genting Highlands della tappa numero 5.

Al via ci saranno due squadre World Tour: i kazaki dell'Astana e gli statunitensi della EF Education First. A confermarel'alto livello della competizione anche 8 squadre Professional e tra queste le nostre Team Corratec e Green Project Bardiani. Completano il lotto alcune squadre continental e selezioni nazionali asiatiche.

Tour de Langkawi 2023, il percorso della corsa

Saranno otto le tappe senza nessun intervallo di giorni di riposo. Si tratta di tutte gare in linea senza la presenza di corse contro il tempo. Probabili ben cinque arrivi in volata che rendono questa competizione molto ambita dagli sprinter del gruppo. Due tappe mosse e un arrivo in salita completano il percorso. Ecco nel dettaglio tutti i giorni di gara:

23/09 Stage 1 | Kerteh - Kuala Terengganu (187.4 km) 24/09 Stage 2 | Kuala Terengganu - Kota Bharu (186.2 km) 25/09 Stage 3 | Jeli - Baling (183.1 km) 26/09 Stage 4 | Bukit Mertajam - Meru Raya (140.2 km) 27/09 Stage 5 | Slim River - Genting Highlands (133.3 km) 28/09 Stage 6 | Karak - Melaka (176.6 km) 29/09 Stage 7 | Muar - Seremban (125.7 km) 30/09 Stage 8 | Setia Alam - Kuala Lumpur (156.5 km)

I migliori ciclisti al via

ciclista squadra DE KLEIJN Arvid Tudor Pro Cycling Team ZANONCELLO Enrico Green Project-Bardiani CSF-Faizanè SAINBAYAR Jambaljamts Terengganu Polygon Cycling Team JACKSON George Bolton Equities Black Spoke VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team CEPEDA Jefferson Alexander EF Education-EasyPost MEIJERS Jeroen Terengganu Polygon Cycling Team BATSAIKHAN Tegsh-bayar Roojai Online Insurance RAILEANU Cristian Hengxiang Cycling Team CANAL Carlos Euskaltel - Euskadi

Tour de Langkawi 2023: lo scorso anno trionfo di Sosa

E' stato il colombiano Ivan Ramiro Sosa ad imporsi per 23 secondi nella classifica generale dello scorso anno davanti al britannico Hugh Carthy. In quell'occasione completò il podio più staccato la sorpresa norvegese Torstein Traen.