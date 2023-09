Vuelta, vince Evenepoel e in maglia rossa resta Sepp Kuss!

Oggi si è corsa la 18esima tappa della Vuelta di Spagna 2023. A vincere è stato Remco Evenepoel che è andato in fuga e ha fatto il vuoto. In classifica generale resiste Sepp Kuss in maglia rossa. Sarà lo statunitense il vincitore di questa edizione numero 78 della Vuelta?

Terzo arrivo di tappa in salita di fila per quanto riguarda la Vuelta. A spuntarla oggi in questa 17esima frazione è stato Remco Evenepoel. Si partiva da Pola de Allande con arrivo a La Cruz de Linares. Giornata impegnativa dall'inizio alla fine. Tante le montagne affrontate e molte dunque le insidie planimetriche. Gran secondo posto per un encomiabile Damiano Caruso che non ha però potuto nulla contro il belga.

Vuelta d'Espana, ecco l'ordine d'arrivo della 18esima tappa

A vincere è stato come detto Evenepoel. A 4'45'' Damiano Caruso in seconda posizione. Terzo ha tagliato il traguardo Andreas Kron con un ritardo di 5'10''. A seguire tutti gli altri uomini di fuga. Il gruppo della maglia rossa è arrivato con un ritardo di più di 10 minuti con i migliori scalatori di questa Vuelta 2023 tutti insieme.

Vuelta, la classifica generale

Sepp Kuss non perde la maglia rossa. Anzi, al contrario rosicchia qualche secondo a Jonas Vingeegard che proprio in prossimità della linea del traguardo ha mollato le ruote del gruppo dopo aver lavorato sull'ultima salita per il compagno di squadra. Ora lo statunitense vanta 17' di vantaggio sul danese, 1'08'' su Primoz Roglic, 4'00'' su Ayuso quarto e 4'19'' su Landa quinto.

Vuelta 2023, chi sarà a trionfare?

Questa edizione della Vuelta ha una squadra dominatrice: la Jumbo Visma, la quale sembrerebbe aver deciso chi dei suoi tre alfieri dovrà arrivare in trionfo a Madrid. Il prescelto sembrerebbe essere proprio Sepp Kuss che dopo una stagione passata lavorando a favore dei due compagni, ora potrebbe beneficiare di questa decisione presa dall'alto. La Jumbo Visma, se così fosse, sarebbe la prima squadra in grado di vincere tutti e tre i grandi giri con tre corridori diversi nell'arco di una stessa stagione, occupando per di più tutto il podio di questa Vuelta.