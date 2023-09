Vuelta, ecco come è andata la tappa in programma oggi!

Oggi è andata in scena la 17esima tappa della Vuelta di Spagna 2023. Dominio totale della squadra della Jumbo Visma che si prende i primi tre posti sia della classifica di giornata che della generale. Siamo di fronte ad un risultato epocale nel cliclismo moderno

E' stata una tappa all'insegna del divertimento quella odierna della Vuelta spagnola. In un contesto dove la nebbia ha fatto da padrona, a prendersi la scena, per quello che si è potuto vedere dalle immagini in tv, è stata la squadra della Jumbo Visma. Oggi il gruppo della maglia rossa ha dovuto affrontare una corsa decisamente dura. L'Angliru è stato il giudice supremo: 13 km di salita con il 9,5% di pendenza media. Un'ultima ascesa solo per veri scalatori.

Vuelta d'Espana, ecco l'ordine d'arrivo della 17esima tappa

Il plotone maglia rossa ha cominciato l'ascesa con un gruppo ancora ben folto. In fuga c'era il belga Evenepoel che però ben presto ha dovuto alzare bandiera bianca ed è stato raggiunto e sorpassato dal gruppo che man mano è andato sfoltendosi. Alla fine in testa sono rimaste solo due squadre. La Jumbo Visma e la Bahrain Victorius. In tutto sei corridori. Tre per squadra. Kuss, Roglic e Vingeegard contro Landa Meana, Buitrago e Wout Poels.

Vuelta oggi, l'attacco decisivo per la vittoria di tappa

L'attacco decisivo, se di questo si può parlare, è stato degli uomini della Jumbo Visma quando Roglic ai meno 2 km dal g.p.m. ha deciso di passare in testa e con il proprio passo ha fatto il vuoto. In un primo momento a tenere il suo ritmo sono stati sia Vingeegard che Kuss. Poi la maglia rossa si è staccata lasciando i due mostri a contendersi la vittoria. A passare per primo sulla linea del traguardo è stato il vincitore dell'ultimo giro d'Italia con a ruota l'ultima maglia gialla del Tour de France. A 19' Kuss. Quarto, appena dietro lo statunitense, lo spagnolo Landa.

Vuelta, la classifica generale

La classifica generale vede ancora Kuss in maglia rossa, con soli 8'' di vantaggio su Vingegaard e un 1'08'' su Roglic. Quarto Ayuso a 4'00'' che oggi ha vissuto una giornata di crisi. Quinto Landa a 4'16'' e sesto Mas a 4'30''. Domani in programma c'è la 18esima tappa con partenza da Pola de Allande e arrivo a La Cruz de Linares. Un'altra tappa molto dura dove potrebbero esserci altri scossoni.