Vuelta 2023, 19a tappa: vince Dainese, secondo Ganna!

Oggi si è corsa la 19esima tappa della Vuelta di Spagna 2023. Frazione adatta ai velocisti. Ad avere la meglio è stato l'italiano Alberto Dainese davanti ad un altro italiano ovvero Filippo Ganna. Ecco l'ordine d'arrivo e la nuova classifica generale

Frazione di pianura quella di oggi alla Vuelta. La 19esima tappa da La Baneza a Iscar prevedeva 208 km. Il favorito era Kaden Groves il quale non ha però potuto nulla contro la sfortuna. A vincere è stato il nostro Alberto Dainese davanti ad un altro italiano: Filippo Ganna. Più in generale tre italiani nei primi quattro. Oggi grande giornata per i nostri portacolori in questa Vuelta de Espana 2023.

Vuelta d'Espana, ecco l'ordine d'arrivo della 19esima tappa

A vincere è stato come detto Alberto Dainese al fotofinish davanti a Filippo Ganna che pur non essendo un velocista non ha assolutamente sfigurato lanciando la volata ai meno 300 metri. Il rush finale è stato caratterizzato da una caduta molto spettacolare quanto brutta ai meno 2 km che ha visto coinvolto anche Kaden Groves ovvero il super favorito per la tappa di oggi. A chiudere terzo è stato Van Den Berg con un altro italiano nei primi cinque ovvero Davide Cimolai che ha concluso quarto. Quinto lo spagnolo Cortina.

Vuelta, ecco la classifica generale

Non cambia nulla per quanto riguarda la classifica generale. Resta in maglia rossa il corridore della Jumbo-Visma Sepp Kuss. Lo statunitense vanta 17' di vantaggio sul danese Jonas Vingeegard, 1'08'' sull'altro compagno di squadra Primoz Roglic, 4'00'' su Ayuso quarto e 4'19'' su Landa quinto. Domani ci sarà l'ultima tappa montuosa prima del gran finale di domenica a Madrid dove ci sarà la consueta passerella conclusiva. Domani sarà dunque l'ultima chance per provare a togliere il primato a Kuss. I due capitani della Jumbo-Visma ovvero Jonas Vingeegard e Primoz Roglic tenteranno di vincere la Vuelta e darsi battaglia o lasceranno vincere il loro compagno di squadra?