Davide Formolo vince la Veneto Classic

Il ciclista della Uae Davide Formolo centra il successo nella Veneto Classic. Sesta vittoria in carriera per lui, davanti al compagno di squadra Hirschi e al connazionale Zana, e seconda vittoria di fila dopo la Coppa Agostoni dello scorso 28 settembre.

Si chiude con un successo sulle strade di Bassano del Grappa la stagione 2023 di Davide Formolo, vincitore della Veneto Classic. Per il ciclista di Negrar, un altro successo dopo quello di settembre alla Coppa Agostoni. Mentre per il suo team, la Uae, è doppietta; alle spalle di Formolo, infatti, si piazza il compagno di team Hirschi. A completare il podio è l'ex campione italiano della JayCo Alula, Zana.

Già a Mel i primi attacchi

La Veneto Classic si apre con l'omaggio del gruppo a Bertazzo, Gavazzi e Boaro: per i tre si tratta infatti dell'ultima corsa in carriera. Da Mel, località di partenza, si forma un trittico in avanscoperta formato da Frigo, Rosskopf e Belleri. Dietro arriva la risposta di diversi altri uomini, che non riescono a ricucire lo strappo.

Sulla Tisa entra in scena Formolo

Si arriva così alla quadrupla salita della Rosina, dove l'azione dell'Alpecin Deceuninck dimezza il vantaggio dei fuggitivi, prima dei quattro passaggi sul muro della Tisa. È qui che entra in scena Formolo, che fa capire di volersi prendere la Veneto Classic andando a riprendere i fuggitivi insieme a Tesfatsion e Oldani.

Ai -4 l'azione che porta Formolo a vincere la Veneto Classic

Il veneto della Uae tenta a sua volta di attaccare, ma non riesce a scappare. Ci prova anche Zana, a cui ribatte Hirschi. Formolo li riprende entrambi e, a 4 chilometri dal traguardo, scatta in solitaria. Un'azione da finisseur puro, con cui si invola verso la vittoria finale. Dietro, Hirschi stacca Zana e chiude a 0'14" dal compagno, precedendo di poco l'azzurro della JayCo. Con la vittoria della Veneto Classic, salgono a 6 i successi in carriera per Formolo.