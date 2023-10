Coppa Città di San Daniele 2023: tutte le informazioni sulla classica friulana

Il panorama delle corse ciclistiche italiane si arricchisce in questo 2023 con la Coppa Città di San Daniele. Classica che si corre in Friuli ed inserita all'interno del calendario UCI nella categoria 1.2U delle gare riservate a formazioni continental e under 23.

La Coppa Città di San Daniele 2023 è la prima edizione di questa corsa di ciclismo categoria 1.2U ed inserita all'interno del calendario UCI. Si correrà martedi 3 ottobre con partenza da San Daniele del Friuli in provincia di Udine. La gara è riservata alle formazioni continental, alle selezioni nazionali e alle formazioni under 23.

Al via ci sarà tutto il meglio del ciclismo under 23 italiano ma la startlist sarà arricchita anche dalla presenza di alcuni team di sviluppo di squadre appartenenti alle categorie professional e World Tour. Saranno infatti al via i "developpement team" della Jumbo, della Soudal e della Q36.5.

Coppa Città San Daniele 2023: il percorso della gara

Partenza e arrivo dalla cittadino della provincia di Udine San Daniele in Friuli. In mezzo ci saranno 161 chilometri di grande battaglia agonistica. Inzialmente il gruppo dovrà percorrere sette volte un circuito di 16,5 chilometri che avrà il suo culmine sotto la linea d'arrivo. Qui i ragazzi in gara potranno familiarizzare con la rampa che precede il traguardo di 1,2 chilometri al 5,9%.

Dopo questa prima parte in circuito è stato inserito il Monte di Ragogna (2,7km al 9,9%) da affrontare due volte. La salita e la successiva discesa saranno motivo di grande selezione anche considerando che al termine del secondo scollinamento mancheranno 12 chilometri al traguardo.

I migliori corridori al via