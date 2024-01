Dove vedere Tour Down Under? Tappe, orari, diretta tv e info streaming

Dove vedere Tour Downd Under? Ecco tutte le info utili per seguire l'evento ciclistico in diretta tv e in diretta video streaming. Il Tour Down Under sarà l'evento a due ruote di apertura del calendario internazionale di ciclismo. Le date e gli orari della corsa.

Dove vedere Tour Down Under? La corsa australiana è il primo appuntamento del calendario internazionale di ciclismo. La corsa a tappe (sono ben 6 le frazioni) è in programma dal 16 al 21 gennaio, con frazioni che presentano un percorso inferiore ai 150 chilometri ciascuno.

Di seguito il calendario delle tappe del Tour Down Under:

16 gennaio, Tappa 1 : Tanunda – Tanunda (144 km)

17 gennaio, Tappa 2 : Norwood – Lobethal (141,6 km)

18 gennaio, Tappa 3 (18): Tea Tree Gully – Campbelltown (145,3 km)

19 gennaio, Tappa 4 (19): Murray Bridge – Port Elliot (136,2 km)

20 gennaio, Tappa 5 (20): Christies Beach – Willunga Hill (129,3 km)

21 gennaio, Tappa 6 (21): Unley – Mount Lofty (128,2 km).

Dove vedere Tour Down Under. Info diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l'evento in diretta tv? La corsa avrà una copertura televisiva totale. Infatti, il Tour Down Under verrà trasmesso in streaming da Eurosport a partire dall'1.30 della notte. Ricordiamo si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Per quel che riguarda i favoriti per la vittoria finale, occhi puntati su Simon Yates.

Non resta quindi che attendere la partenza della corsa per gustarsi tutte le emozioni di un evento che si preannuncia davvero entusiasmante.