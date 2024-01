Etoile de Besseges 2024, percorso e startlist: tutte le info sulla breve corsa a tappe francese

Dopo l'esordio in terra francese del GP La Marseillaise si torna ancora in terra transalpino con il primo piccolo giro stagionale. Cinque tappe serrate per decidere chi sarà il prossimo vincitore. Ecco il percorso e la startlist di questa interessante gara a tappe.

L'Etoile de Besseges 2024 inaugura la serie di piccole corse a tappe europee in cui tutti i migliori ciclisti del lotto si cimenteranno per raggiungere la migliore condizione con cui aprire la stagione. Si correrà su cinque tappe con partenza da Bellegarde mercoledi 31 gennaio 2024 per concludere domenica 4 febbraio 2024 con la cronometro individuale di Alés. La corsa è inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con categoria 2.1

Una breve corsa a tappe adatta soprattutto a velocisti e scattisti che però dovranno avere anche delle ottime doti da cronoman per potersi aggiudicare la classifica generale. Determinate infatti per la vittoria finale sarà la cronometro individuale con partenza e arrivo ad Alés che si disputerà domenica 4 febbraio. Quasi 11 chilometri di corsa contro il tempo in cui accumulare vantaggio prezioso per la graduatoria finale.

Vediamo nel dettaglio le tappe della corsa:

Data Tappa 31/01 Tappa 1 | Bellegarde - Bellegarde (160.6 km) 01/02 Tappa 2 | Marguerittes - Rousson (163.58 km) 02/02 Tappa 3 | Bessèges - Bessèges (161.11 km) 03/02 Tappa 4 | Méjannes-le-Clap - Méjannes-le-Clap (158.48 km) 04/02 Tappa 5 (ITT) | Alès - Alès (10.645 km)

Etoile de Besseges 2024: la startlist dei migliori ciclisti al via

Attesa per l'esordio stagionale del danese Mads Pedersen (LIDL-Trek), uno dei corridori più attesi per le classiche di primavera e del pavé. Presente anche il nostro Luca Mozzato già impegnato precedentemente al GP La Marseillaise.