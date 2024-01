GP La Marseillaise 2024: percorso e startlist del debutto in terra francese del ciclismo

Dopo l'Australia e la Spagna tocca anche alla Francia ospitare la prima gara stagionale. Il GP La Marseillaise 2024 orriva quest'anno alla sua edizione numero 45, scopriamo percorso e partecipanti di questa tradizionale classica di inizio stagione in terra francese.

Il GP La Marseillaise 2024 inaugura la stagione del grande ciclismo anche in terra francese. Il gruppo ritrova le strade di una delle patrie del grande ciclismo internazionale con questa classica di inizio stagione che segue gli impegni in Australia e nel Challenge di Mallorca già andati in archivio. La corsa arriva quest'anno alla sua edizione numero 45 a testimonianza dell'importanza che ricopre all'interno del calendario UCI, in cui è rubricata con categoria 1.1.

Si correrà domenica 28 gennaio 2024 con partenza e arrivo da Marsiglia nel sud della Francia. Percorso di 167 chilometri adatto a corridori forti in salita e dotati di scatto violento in gradi di fare la differenza sulle brevi salite poste nel finale di corsa. Ecco nel dettaglio le difficoltà altimetriche presenti:

km44 Pas de la Couelle (7,7 chilometri al 3,5%)

km66 Monté de la Sainte Baume (5,7 chilometri al 4,9%)

km 78 Col de l'Espigoulier (3,7 chilometri al 2,7%)

km 105 Le Castellet (4,4 chilometri al 4%)

km138 Routes des Cretes (4,1 chilometri al 7,6%)

km156 Col de la Gineste (1,3 chilometri al 4,4%)

GP La Marseillaise 2024: startlist dei migliori al via

Tra i migliori corridori al via anche tre nomi del nostro ciclismo che vale la pena segnalare. Matteo Trentin all'esordio con la nuova casacca della Tudor (invitata al Giro al posto del Team Corratec) ma anche Mozzato e Albanese compagni di squadra all'Arkea.