Gran Premio Castellon 2024 percorso e partenti: il grande ciclismo torna in Europa

Mentre dall'altra parte del mondo si corre il Tour Down Under il grande ciclismo internazionale torna in Europa con molte gare che si svolgeranno sulle strade di Spagna. Andiamo a scoprire il percorso e i partenti del Gran Premio Castellon edizione 2024

Il Gran Premio Castellon - Ruta de la Ceramica 2024 è alla sua primissima edizione trattandosi di una corsa di nuova organizzazione, scopriamone insieme il percorso e i partenti di maggior prestigio. La gara si correrà domenica 21 gennaio 2024 con partenza da Castellon de la Plana e arrivo a Onda dopo 174 chilometri di gara. Si tratta di un evento inserito all'interno del calendario gare di gennaio organizzato dall'UCI con categoria 1.1

Gara vallonata con tre gran premi della montagna particolarmente indicata ai corridori veloci capaci di resistere sulle brevi salite e ai finisseur. Le asperità altimetriche che i ciclisti troveranno lungo la strada da sono:

salita km profilo cat. Alto de la coma 7 2km al 7,6% 3 Alto de Sierra Engarceran 55,5 13km al 3,7% 2 Collado de Ayodar 166.5 5,2km al 4,3% 2

La gara si svolgerà mentre in Australia andrà in scena il primo impegno World Tour stagionale del Down Under.

Gran Premio Castellon 2024: tutti i migliori al via