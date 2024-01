Isaac Del Toro alla UAE: subito show al Down Under!

La seconda tappa del Tour Down Under 2024 regala grandissimo spettacolo, un finale elettrizzante ed un protagonista inatteso. Scopriamo chi è Isaac Del Toro nuovo corridore della UAE e subito protagonista in questo entusiasmante inizio di stagione australiano.

Isaac del Toro e la UAE Emirates hanno iniziato nel migliore dei modi questa nuova stagione. Per il giovanissimo messicano si tratta del primo anno da professionista e subito all'interno di una delle migliori squadre del panorama World Tour. Un'occasione irripetibile per il vincitore del Tour de l'Avenir 2023 che rappresenta una rarità all'interno del panorama ciclistico del suo paese. Il Messico infatti non vanta una grandissima tradizione nelle due ruote a pedali, ma potrebbe aver trovato il suo motore trainante in questo giovanissimo ciclista.

Alla seconda gara con i grandi (la terza se si considera "l'esibizione" del Down Under Classic chiusa al 3° posto) subito una vittoria pesantissima in una corsa di categoria World Tour. Il Down Under 2024 potrebbe infatti aver trovato in Isaac Del Toro e nella UAE i protagonisti assoluti di questa edizione. Stanotte un'azione da finisseur per lui che in realtà sarebbe uno scalatore. Attacco all'interno dell'ultimo chilometro e gruppo sorpreso che l'ha rivisto soltanto sotto la linea del traguardo. Niente da fare per il duo della Israel Premier Tech Strong e Williams rispettivamente 2° e 3°.

Isaac Del Toro è il tesoro della UAE: chi è il ciclista messicano?

Isaac Del Toro ha guadagnato un contratto triennale con la UAE mettendosi in grande evidenza lo scorso anno durante il Tour de l'Avenir. Il giovanissimo corridore messicano è nato a Ensenada il 27 novembre 2023. Fino alla scorsa stagione militava nella A.R Monex Pro Cycling Team, squadra sanmarinese che annovera però tra le sue fila perlopiù corridori e staff messicani. Per lui tanti buoni risultati nelle classiche dilettantistiche fino alla definitiva esplosione al Tour de l'Avenir.

Nel "Tour de France" riservato agli under 23 ha saputo cogliere una vittoria di tappa e altri tre podi che gli hanno valso la vittoria nella classifica generale ma anche le maglie di miglior scalatore e quella della classifica a punti. Un exploit che non è passato inosservato all'interno del panorama ciclistico internazionale. Per lui è arrivata la chiamata dalla squadra mediorientale in cui milita tra gli altri Tadej Pogacar con cui correrà almeno per tre stagioni. Al Down Under avrebbe dovuto fare esperienza e magari essere di supporto al leader Ulissi invece ha già saputo cogliere l'occasione vincendo una tappa e mostrando a tutti di poter diventare un grandissimo corridore.

Isaac Del Toro UAE Emirates: la vittoria al Tour de l'Avenir 2023