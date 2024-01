Surf Coast Classic 2024: percorso e startlist della classica australiana

Continua il calendario delle classiche di inizio stagione con la Surf Coast Classic 2024 nuova classica australiana che porta avanti le danze delle corse in Oceania. Un'occasione per vedere i grandi protagonisti del calendario UCI sulle assolate strade dell'Australia.

La Surf Coast Classic 2024 arriva quest'anno alla sua edizione numero 2 e si riprende la posizione all'interno del calendario UCI come una delle gare di inizio stagione in Oceania, dopo l'annullamento di ben tre edizioni consecutive a causa delle note e tristi vicende legate al Covid. La gara si correrà giovedi 25 gennaio 2024 con partenza da Lorne e arrivo a Torquai in Australia. La corsa è inserita all'interno del calendario internazionale di gare UCI con categoria 1.1 in parallelo con le gare del Challenge Mallorca (Calvià e Andratx).

Si tratta di una gara adatta ai velocisti in cui non sono presenti grosse difficoltà altimetriche anche se il percorso, soprattutto nel finale, è tecnico e nervoso. 159 chilometri da percorrere con l'unica difficoltà altimetrica posta proprio in avvio di gara: si tratta di una salita di circa 9 chilometri al 4%, poi saliscendi di poco conto ma grande attenzione in gruppo. Nella prima edizione disputata nel 2020 fù il velocista irlandese Bennett ad avere la meglio allo sprint.

Surf Coast Classic 2024: la lista dei migliori partenti al via

