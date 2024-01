Trofeo Palma 2024: percorso e startlist dell'ultima corsa del Challenge di Mallorca

Si chiude anche questa edizione del Challenge di Mallorca con l'edizione 2024 del Trofeo Palma. Tradizionale appuntamento di inizio stagione in terra spagnola, ecco il percorso e i partecipanti a questa interessantissima corsa del calendario internazionale.

Il Trofeo Palma 2024 chiude in bellezza questa edizione del Challenge di Mallorca, tradizionale appuntamento di inizio stagione alle Isole Baleari con il meglio del ciclismo internazionale. La gara si correrà domenica 28 gennaio 2024 con partenza e arrivo da Palma di Mallorca. L'evento ciclistico è inserito all'interno del calendario internazionale UCI con categoria 1.1. Segue le altre classiche spagnole come il Trofeo Calvià e il Trofeo Serra Tramuntana.

Con la conclusione del mese di gennaio il gruppo torna in Europa. Il grande ciclismo entra cosi nel vivo e si prepara per le classiche di primavera e del pavé. Il Trofeo Palma 2024 si sviluppa in un percorso di 150 chilometri con partenza e arrivo dalla stessa cittadina mallorchina. In mezzo poche difficolta e un arrivo che dovrebbe essere uno sprint a ranghi compatti. Lo scorso anno splendida vittoria di Ethan Vernon della INEOS. Sul traguardo di Palma di Mallorca messi in fila Girmay e Van De Paar rispettivamente secondo e terzo.

Trofeo Palma 2024: la startlist dei migliori